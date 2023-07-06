Премьер Эстонии заявила, что Запад не должен уставать поддерживать Украину

Кая Каллас выступила с утверждением, что Россия "все еще опасна и непредсказуема"

ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. Запад не должен уставать оказывать Украине поддержку, поскольку от этого зависит судьба международного порядка, основанного на законе. Об этом в интервью японской газете Yomiuri заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Мы должны быть готовы к затяжной войне. Мы не должны уставать. На кону стоит судьба международного порядка, основанного на букве закона", - сказала она.

В интервью, выдержки из которого опубликованы в четверг, Каллас также призвала западные страны сплотиться вокруг Украины. Она выразила мнение, что Россия ждет, когда Запад устанет оказывать поддержку украинской стороне.

Глава эстонского правительства также заявила о необходимости продолжить укрепление обороноспособности Европы, выступив с утверждением, что Россия "все еще опасна и непредсказуема".