Законодатель США предложила всем в Белом доме пройти тест на наркотики

Также Марджори Тейлор Грин призвала к этому и Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) считает, что всем сотрудникам Белого дома, а также сыну американского лидера Хантеру Байдену следует пройти тест на наркотики после того, как в здании был обнаружен кокаин. Об этом она написала в среду на своей странице в Twitter.

"Мы, республиканцы в комитете по надзору [и подотчетности], допросим Секретную службу о кокаине, найденном в Белом доме. Я бы также хотела узнать, может ли весь персонал и администрация Белого дома, равно как и Хантер Байден, пройти тест на наркотики. И каков список медицинских препаратов и наркотических средств, которые принимает [президент США] Джо [Байден]?" - поинтересовалась законодатель.

Американский сенатор Том Коттон (республиканец от штата Арканзас) в свою очередь призвал Секретную службу, которая проводит расследование в связи с обнаружением кокаина в Белом доме, в краткие сроки опубликовать информацию об инциденте. "Американский народ заслуживает знать, были ли запрещенные наркотические вещества найдены в зоне, где происходит обмен секретной информацией", - следует из письма, которое Коттон направил директору Секретной службы Кимберли Читл.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден в курсе ситуации. Она выразила уверенность, что Секретная служба разберется в произошедшем. Администрация президента не ведет собственного расследования и не участвует в мероприятиях, которые в связи с этим проводит Секретная служба, добавила она.

По данным телекомпании CBS, белый порошок был обнаружен в кладовом помещении Белого дома в шкафу, где сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны. Помещение находится в западном крыле здания, где также расположен Овальный кабинет, офисы чиновников администрации президента и обслуживающего персонала. В правоохранительных органах заявили CBS, что Секретная служба США проводит тщательное расследование, в ходе которого изучает записи с камер наблюдения и регистрационные журналы, чтобы определить, кто имел доступ к камере хранения.