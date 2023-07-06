Лидер Колумбии издал указ о приостановке военных операций против повстанцев

Руководство "Армии национального освобождения" также опубликовало приказ о прекращении нападений на военных и полицейских

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июля. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро издал указ о приостановке военных операций в отношении повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) начиная с 6 июля.

"[Президент постановляет] приказать приостановить военные и полицейские операции в отношении членов АНО, которые участвуют в мирном процессе и отвечают условиям исполнения соглашения о двустороннем временном прекращении огня на территории страны, начиная с 00:00 6 июля 2023", - говорится в документе, который опубликовал в среду в Twitter журналист Рикардо Оспина. Глава государства поделился новостью об указе в своем микроблоге.

Во вторник руководство АНО на своем сайте также опубликовало приказ о прекращении нападений на военных и полицейских на всей территории Колумбии с 6 июля по 3 августа. После этой даты между повстанцами и правительством начинает действовать режим двустороннего прекращения огня, о котором стороны договорились по итогам третьего раунда переговоров, который завершился на Кубе 9 июня. В указе Петро подтверждается, что договоренность будет действовать с 3 августа по 29 января 2024 года.

"Армия национального освобождения", которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.