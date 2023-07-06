Пекин заявил о законности перехвата филиппинских судов

Китайские суда осуществляли правоохранительную деятельность в соответствии с законом, отметил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Перехват филиппинских судов Южно-Китайском море (ЮКМ) 30 июня был осуществлен в соответствии с законом и направлен на защиту суверенитета КНР. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"30 июня филиппинские суда береговой охраны без разрешения Китая вторглись в воды вблизи рифа Жэньай. Китайские суда осуществляли правоохранительную деятельность в соответствии с законом. Действия по защите суверенитета КНР и морского порядка были осуществлены со сдержанностью и профессионализмом", - подчеркнул официальный представитель МИД КНР.

Китай десятилетиями ведет споры с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге постановила, что Пекин не обладает исключительными правами на контроль над этой акваторией.

В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль "Сьерра Мадре" времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в Южно-Китайском море, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.