Лукашенко заявил, что события вокруг ЧВК "Вагнер" укрепили отношения Минска и Москвы

По словам президента Белоруссии, проблему разрешили совместными усилиями

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Отношения Белоруссии и России укрепились после ситуации с ЧВК "Вагнер", которая была разрешена совместными усилиями. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, на которой присутствует корреспондент ТАСС.

"Отношения Беларуси и России после ситуации с ЧВК "Вагнер" будут еще более крепкими. Почему наши отношения должны быть ослаблены в результате? Мы вместе решали проблему. Решили серьезнейшую проблему для России. Так почему у нас должны ухудшиться отношения?" - сказал он.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством.

Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено, сообщили в ФСБ. Лукашенко 27 июня заявил, что предложил Пригожину одну из заброшенных частей в республике для размещения лагеря его бойцов.