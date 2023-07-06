Лукашенко заявил, что переговоры по Украине находятся в тупике

По словам президента Белоруссии, выход из этого тупика пока есть

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Переговоры по Украине в тупике, но выход из него пока есть, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он добавил, что ядерное оружие в ходе специальной военной операции не будет применено, такое возможно только при агрессии со стороны НАТО. "Мне кажется, что война на Украине, специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны", - сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, где присутствует корреспондент ТАСС.