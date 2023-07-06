Лукашенко уверен, что попытка мятежа ЧВК "Вагнер" не ослабила позиции Путина

По словам белорусского лидера, президент РФ "занимался своими вопросами"

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" не ослабила позиции президента РФ Владимира Путина, заявил в четверг его белорусский коллега Александр Лукашенко на встрече с представителями белорусских и иностранных СМИ.

"Даже не надейтесь на это. Никакого шатания не было, никакой ослабленности не было, Путин занимался своими вопросами", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном ослаблении позиций российского лидера.

Попытка мятежа ЧВК "Вагнер" произошла 23-25 июня. Основатель организации Евгений Пригожин заявил, будто по его подразделениям были нанесены удары, ответственность за которые он возложил на военное руководство России. В Минобороны РФ отвергли эти обвинения. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, до попытки мятежа Пригожин отказался заключать контракт с Минобороны, после чего его уведомили о прекращении участия "Вагнера" в специальной военной операции.

Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. Вечером 24 июня Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых члены организации вернулись в полевые лагеря. Позднее в Кремле сообщили, что Пригожин "уйдет в Белоруссию", а сотрудники "Вагнера" не будут подвергнуты преследованию.