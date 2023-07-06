6 июля, 09:38,
обновлено 6 июля, 09:52
Военная операция на Украине

Лукашенко заявил, что США будут готовы к переговорам по Украине после контрнаступления ВСУ

Президент Белоруссии считает, что переговоры будут возможны и в случае провала контрнаступления

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Вашингтон будет готов к переговорам по Украине после контрнаступления ВСУ, даже в случае его провала. Такое мнение в четверг выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Соединенные Штаты Америки занимают промежуточную позицию. Они будут готовы к переговорам после контрнаступления [ВСУ]. Даже если это контрнаступление закончится для Украины неудачно, это тоже результат, тогда надо идти на переговоры", - сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаСШАВоенная операция на Украине
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