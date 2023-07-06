Сербия может признать террористами действующие на севере Косова спецслужбы Приштины

По словам президента Сербии Александара Вучича, Белград "примет решение и в течение 14 дней проинформирует всех своих партнеров"

БЕЛГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Белград рассмотрит предложение партии "Сербский список" о признании террористическими организациями подконтрольных самопровозглашенным косовским властям отрядов особого назначения и специальных служб, действующих на севере автономного края Косово и Метохия. Об заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич в ходе своего обращения к нации.

"Мы рассмотрим просьбу "Сербского списка" и сербского народа из Косова и Метохии и не будем торопиться с этим решением, потому что оно несет в себе драматичные и огромные последствия для нашей деятельности и наших полицейских и других служб. А речь идет о просьбе признания полиции и других структур безопасности [самопровозглашенных] институтов власти в Косове террористическими организациями", - подчеркнул сербский президент.

По словам Вучича, Белград "примет решение и в течение 14 дней проинформирует всех своих партнеров". При этом подчеркнул, что речь идет о партнерах "как на Западе, так и на Востоке".

Ранее в четверг представители региональной косовской партии "Сербский список" обратились к правительству республики от имени сербского народа Косова и Метохии с призывом признать террористическими структурами силовые структуры приштинских властей, размещенные на севере края. Политическая сила объяснила это "угрозой миру и безопасности" на Балканах и по всей Европе, исходящими от косовских силовиков.

Накануне сербский лидер провел встречу со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком. Вучич обратил внимание европейского чиновника внимание на то, что сербский народ в Косове и Метохии подвергается самым жестоким издевательствам и преследованиям за последние 15 лет. Он призвал мировое сообщество серьезно заняться вопросами безопасности сербов в крае.