Ирак направил запрос в Интерпол на арест иммигранта, поджегшего в Швеции копию Корана

Генпрокуратура Ирака основывалась на заключении первичной судебной инстанции, которая приняла решение о преследовании за пределами страны обвиняемого по статье иракского уголовного кодекса и его наказании на иракской территории

КАИР, 6 июля. /ТАСС/. Иракские судебные власти направили в четверг официальный запрос на арест иммигранта иракского происхождения Салвана Момика, который в Стокгольме поджег копию священной для мусульман книги - Корана. Об этом говорится в специальном заявлении Генеральной прокуратуры Ирака.

"Генеральная прокуратура предоставила Интерполу всю необходимую информацию и официально направила ордер на арест иракского иммигранта, который сжег несколько страниц из копии Корана в центре Стокгольма", - отмечается в заявлении.

Генпрокуратура Ирака основывалась на заключении первичной судебной инстанции, которая приняла решение о преследовании за пределами страны обвиняемого по статье иракского уголовного кодекса и его наказании на иракской территории. Прокуратура попросила Интерпол "уведомить судебные органы Ирака в случае ареста указанного лица".

Ранее в Высшем судебном совете Ирака пояснили, что, "даже если преступление было совершено за пределами Ирака, но имело влияние на ситуацию внутри страны, лицо, его совершившее, может быть отдано под суд на иракской территории в случае его экстрадиции". Если Момика будет передан иракским властям, то "ему будет предъявлено обвинение по статье о богохульстве, которая, согласно Уголовному кодексу Ирака, предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет".

Акция в Стокгольме прошла 28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре столицы Швеции. 37-летний иммигрант из Ирака Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Именно в этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Кроме того, тогда же более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии.