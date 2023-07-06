Венгрия заявила, что не будет блокировать вступление Швеции в НАТО

В Будапеште уже неоднократно подтверждали, что "не будут последней стороной", которая не ратифицирует соглашение

БУДАПЕШТ, 6 июля. /ТАСС/. Венгрия не будет блокировать вступление Швеции в НАТО, хотя парламент страны не включил этот вопрос в повестку на текущей неделе, которая станет последней в период весенней сессии. Об этом заявил в четверг на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

"Мы обещали не блокировать вступление Швеции в НАТО, и мы выполним это обещание", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках ратификации соглашения о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу. В то же время Гуйяш не уточнил, когда, по его мнению, парламент мог бы одобрить шведскую заявку. Отсутствие этого вопроса в повестке дня может означать, что его рассмотрение переносится на осень.

Ранее правительство Венгрии неоднократно подтверждало, что "не будет последней страной", которая не ратифицирует такое соглашение. Вступление Швеции в НАТО должен одобрить еще парламент Турции, которая требует от Стокгольма более решительных действий против обосновавшихся там курдских экстремистов. В последние недели Будапешт практически не скрывал, что координирует решение этих вопросов с Анкарой.

В то же время у Венгрии имеются свои претензии к Швеции. В связи с этим венгерский парламент, несмотря на давление из-за рубежа, уже не раз откладывал ратификацию документов о приеме скандинавской страны в альянс. Правительство и депутаты выражали недовольство тем, что шведские политики выдвигали против Венгрии обвинения в отходе от демократии и требовали блокировки причитающихся ей средств Евросоюза.

27 марта парламент Венгрии одобрил ратификацию соглашения о вступлении Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Венгерское правительство ранее заявляло, что поддерживает намерения королевства, однако обеспокоенность депутатов необходимо устранить. Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.