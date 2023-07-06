Минобороны Турции заявило о продолжении контактов с РФ, Украиной и ООН по зерновой сделке

Срок действия соглашений истекает 17 июля, напомнили в турецком военном ведомстве

АНКАРА, 6 июля. /ТАСС/. Минобороны Турции продолжает контакты с Россией, Украиной и ООН по вопросу продления зерновой сделки. Об этом в четверг сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МО республики Зеки Актюрк.

"Мы продолжаем наши контакты с представителями ООН, Российской Федерации и Украины по вопросу продления зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля", - сообщил он. Заявление Актюрка передал телеканал TRT.

В ведомстве также указали, что данные контакты "проводятся в координации с Министерством иностранных дел" Турции. "Мы будем делать все от нас зависящее и реализовывать эффективные инициативы, направленные в первую очередь на пролонгацию зерновой сделки, на обеспечение мира в регионе и оказание гуманитарной помощи", - сказал представитель ведомства.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений из украинских портов на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. Он касается гарантий выполнения требований РФ, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.