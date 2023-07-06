Кипр заявил о намерении участвовать в программах ЕС по совместным закупкам вооружений

Глава Минобороны республики Михалис Йоргаллас в качестве примера привел участие государства в совместной программе закупок ракет Mistral

НИКОСИЯ, 6 июля. /ТАСС/. Кипр заинтересован в активном участии в программах ЕС по совместным закупкам вооружений. Об этом заявил в четверг журналистам глава Минобороны республики Михалис Йоргаллас после встречи со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

"Перспективы, открывшиеся благодаря новой политике Евросоюза в отношении программ совместных закупок оборонных материалов его странами-членами, - это то, в чем мы заинтересованы, то, что мы будем активно использовать в будущем", - сказал глава кипрского военного ведомства. В качестве примера он привел недавнее участие государства в совместной программе закупок французских ракет. Речь идет о подписании в прошлом месяце в ходе встречи глав оборонных ведомств Бельгии, Венгрии, Кипра, Франции и Эстонии на полях Международного аэрокосмического салона в Ле-Бурже декларации о намерениях по совместной закупке ракет Mistral.

Что касается отношений с братской Грецией, то, как заметил Йоргаллас, кипрские власти "намерены и дальше углублять сотрудничество [в военной сфере], укреплять механизмы консультаций и координации действий перед лицом общих вызовов и угроз".

В свою очередь Дендиас отметил, что трехсторонние и четырехсторонние форматы сотрудничества, которые Кипр и Греция разработали вместе с другими странами, "не направлены против кого-либо, а остаются открытыми для вступления других государств, принимающих положения международного права".