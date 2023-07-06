Суд обязал правительство Британии раскрыть содержание переписок Джонсона в разгар COVID-19

Кабмин ранее попытался оспорить требование руководящей расследованием баронессы Хезер Хеллетт предоставить ей неотредактированные версии сообщений, которыми экс-премьера страны обменивался с подчиненными

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Высокий суд Лондона обязал правительство Великобритании раскрыть полное содержание переписок экс-премьера страны Бориса Джонсона в рамках публичного расследования, посвященного реакции британских властей на пандемию. Такое решение огласили в четверг лорд-судья Высокого суда Джеймс Динджеменс и судья Нил Гэрхем, рассмотрев обращение правительства.

Ранее кабмин попытался оспорить требование руководящей расследованием баронессы Хезер Хеллетт предоставить ей неотредактированные версии сообщений, которыми Джонсон обменивался с подчиненными. В секретариате указывали на то, что Хеллетт превышает свои полномочия, так как ранее уже получила запрошенные материалы с рядом изъятий, позволяющих не нарушать права нынешних и бывших министров на частную жизнь. Было подчеркнуто, что запрос представлял собой "необоснованное вторжение в другие аспекты работы правительства", не имеющие отношения к предмету разбирательства.

Суд признал, что в рамках передачи переписки баронесса Хеллетт может получить информацию, которая не касается расследуемого ею дела, однако постановил, что это не лишает законности сделанный ею запрос. Он также обязал Хеллетт вернуть те фрагменты переписки, которые не имеют отношения к делу.

Официальный представитель правительства в четверг назвал решение Высокого суда Лондона разумным, пообещав, что оно будет "в полной мере исполнено".

Несколько расследований

Запрос Хеллетт касается сообщений, которые Джонсон, возглавлявший правительство с 2019 по 2022 год, и его советник Генри Кук отправляли и получали в мессенджере WhatsApp, в том числе в групповых чатах, c 1 января 2020 по 24 февраля 2022 года, календарей с расписаниями встреч премьера и его записных книжек за тот же период.

Как отмечают британские политические обозреватели, правительство не хочет создавать неудобный для себя прецедент, так как в будущем Хеллетт может потребоваться доступ к перепискам нынешнего главы правительства Риши Сунака, который возглавлял Минфин в кабинете Джонсона и участвовал в формировании эпидемиологической политики правительства.

Еще в мае 2021 года Джонсон по настоянию членов парламента и общественности согласился на проведение независимого публичного расследования, в ходе которого должно быть подробно изучено то, как британское правительство реагировало на угрозу коронавируса на разных этапах пандемии и какие ошибки можно было предотвратить. Раскрытие данных о том, как во время пандемии в правительстве обсуждались и принимались ключевые решения, от которых зависели жизни людей, могут привести к дальнейшему снижению популярности правящей с 2010 года Консервативной партии в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в королевстве до конца 2024 года.

Раскрываемые в ходе публичного расследования сведения должны передаваться полиции, которая на этой неделе возобновила свое расследование по возможным нарушениям коронавирусных правил в резиденции Джонсона.

В середине июня комитет по привилегиям британского парламента распространил доклад, в котором обвинил Джонсона в том, что тот намеренно и последовательно вводил в заблуждение депутатов Палаты общин по поводу скандала с вечеринками в его канцелярии и препятствовал парламентскому расследованию. За несколько дней до публикации политик, ознакомившись с этими выводами, сложил с себя депутатский мандат.