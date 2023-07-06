Минкульт Украины потребовал освободить еще два корпуса Лавры до 10 июля

По данным союза православных журналистов, речь идет о гостиницах для паломников

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство культуры Украины потребовало освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры до 10 июля. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

По данным союза, речь идет о гостиницах для паломников.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.

Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить пять корпусов лавры до 4 июля. В УПЦ назвали такие требования самоуправством. 4 июля созданная для опечатывания корпусов комиссия Минкультуры пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви встали на защиту помещений. Руководство комиссии обратилось в полицию с жалобой на прихожан УПЦ и покинуло территорию, не сумев опечатать ни один из пяти корпусов. Тогда музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" с 5 июля ограничил для прихожан время доступа в расположенный на его территории монастырь УПЦ, а утром 6 июля при содействии полиции началась смена замков и захват корпусов. В итоге были опечатаны три корпуса, в том числе резиденция предстоятеля УПЦ. В канонической церкви сообщили о фактах избиения прихожан и назвали действия властей противоправными.