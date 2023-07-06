WP: США рискуют утратить влияние в арктическом регионе

Обозреватель газеты Кеннет Розен призвал расширить американский флот ледоколов и "взять на себя бремя комплексной обороны Арктики"

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рискуют утратить влияние в арктическом регионе, если не будут предпринимать более активные шаги. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Washington Post Кеннет Розен в опубликованной в четверг статье.

"Они (США - прим. ТАСС) рискуют остаться позади. Стратегические соперники быстро продвигаются к доминированию в регионе. За последнее десятилетие Россия вновь открыла и модернизировала до 50 баз времен холодной войны вдоль северного побережья <...>. Китай инвестировал в проекты по производству сжиженного природного газа на севере России. Индия также инвестировала в энергетические и минеральные ресурсы в Арктике", - отмечает Розен. Он также добавил, что США "не уделяют этому региону больше внимания".

Обозреватель призвал расширить американский флот ледоколов и "взять на себя бремя комплексной обороны Арктики".

Ранее агентство Bloomberg информировало, что следующее противостояние России и Запада может произойти в богатой ресурсами Арктике - северной полярной области Земли.

Полезные ископаемые - главная причина, по которой страны подают заявки о расширении своего арктического шельфа в Комиссию ООН по границам континентального шельфа, которая была создана в 1997 году. Согласно докладу Геологической службы США, который был подготовлен еще в 2008 году, подо льдами Арктики залегает 90 млрд баррелей нефти, 1,7 тыс. трлн кубических футов природного газа, 44 млрд баррелей газоконденсата, на материковой части Арктики залегают значительные запасы олова, золота, алмазов, ртути, черных металлов.

Согласно новой Концепции внешней политики РФ, Россия будет противодействовать курсу недружественных государств на милитаризацию Арктики, нацелена на мирное решение вопросов в этом регионе. РФ намерена уделять приоритетное внимание мирному решению международных вопросов, касающихся Арктики.