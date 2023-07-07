6 июля, 21:07

СМИ: США оказывают давление на Гонконг и ОАЭ для ограничения импорта ряда товаров в РФ

По информации издания Nikkei Asia, чиновники из Минфина Соединенных Штатов провели встречи с гонконгскими организациями и передали им список, где были указаны товары двойного назначения

ГОНКОНГ, 7 июля. /ТАСС/. Минфин США оказывает давление на Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы ограничить поток товаров двойного назначения в Россию, для этого они провели переговоры с компаниями этих стран. Об этом в четверг сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.

По его данным, три чиновника из Минфина США провели 15 и 16 июня встречи с несколькими гонконгскими организациями и передали им список, в котором были указаны 38 товаров двойного назначения. Как отмечает газета, в список вошли товары от полупроводников до самолетов, вертолетов и деталей дронов. На встрече присутствовали представители международного банка HSBC, Standard Chartered и Bank of China, уточняет издание.

Чиновники также посетили ОАЭ для обсуждения этого вопроса.

Ранее Соня Юй - официальный представитель Управления денежного обращения Гонконга, выполняющего функции центробанка в этом специальном административном районе КНР, заявила, что финансовые учреждения Гонконга вовсе не обязаны следовать санкциям, введенным в одностороннем порядке против России. 

Теги:
СШАОАЭРоссияКитай
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