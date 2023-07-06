Фермеры Австрии призвали ЕК везти украинское зерно в страны Африки, а не в Европу

По их мнению, продовольствие должно поступать в страны, которые в нем нуждаются, а не в Европу

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Европейская комиссия должна принять меры, чтобы украинское зерно попадало в страны Африки и Ближнего Востока, которые в нем нуждаются, а не на европейские рынки. Об этом говорится в заявлении Союза фермеров Нижней Австрии, опубликованном в четверг.

"Зачастую сельскохозяйственные товары, такие как украинская пшеница, попадают не на Ближний Восток и в Африку, для которых они предназначались, а используются в пищевой промышленности в странах ЕС <...> Продовольствие должно поступать туда, где в нем больше всего нуждаются", - говорится в пресс-релизе.

Организация также выразила обеспокоенность тем, что украинское зерно не соответствует "высоким австрийским стандартам", однако все равно используется в хлебобулочных изделиях. Союз ожидает, что Еврокомиссия примет меры и не допустит потрясений на рынках ЕС.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в апреле сообщал, что с марта 2022 года Евросоюз вывез с Украины по суше 25 млн тонн зерна и еще 22 млн тонн в рамках черноморской инициативы. По его словам, вопрос о том, направилось ли зерно в бедные страны или осталось в ЕС, не имеет значения, так как цены все равно удалось снизить за счет "насыщения мирового рынка".

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений из украинских портов на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. Он касается гарантий выполнения требований РФ, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.