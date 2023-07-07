В США заявили о назначении единого координатора при кризисах, подобных афганскому

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что Соединенные Штаты решительно настроены на то, чтобы вынести уроки из опыта в Афганистане

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Американская администрация будет назначать впредь единого координатора действий Вашингтона в серьезных кризисных ситуациях, подобных той, которая сложилась при провальном уходе США из Афганистана. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя обнародованный на днях доклад о выводе американских сил из Афганистана.

"Но, как я тоже говорил, мы решительно настроены на то, чтобы вынести из этого опыта уроки. В будущем <...> мы сделаем стандартом назначение единого <...> лидера на политическом уровне, чтобы контролировать все направления приложения усилий при реагировании на тот или иной конкретный кризис", - сказал шеф американской дипломатии, выступая на пресс-конференции в Джорджтауне, где он находится с визитом. Прямая трансляция пресс-конференции шла на сайте Госдепартамента.

"Мы к этому относимся очень серьезно. Мы это вынесли из доклада. И так мы отныне и будем действовать", - подчеркнул Блинкен.

Критика в отчете

Отчет об обстоятельствах ухода США из Афганистана обнародовало 30 июня американское внешнеполитическое ведомство. Оно признало различные недостатки в действиях правительства США в той ситуации. В документе среди прочего говорилось, что вашингтонская администрация "недостаточно хорошо" продумала наихудшие сценарии развития событий, об отсутствии в Госдепартаменте координаторов процессов ухода из Афганистана. Кроме того, в нем подчеркивалось, что решения о "завершении военной миссии США" в Афганистане, принимавшиеся на политическом уровне Вашингтоном, имели "серьезные последствия" для правительства в Кабуле.

Уход США из Афганистана

Предыдущая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом и радикальное движение "Талибан" (запрещено в России, признано террористическим) подписали 29 февраля 2020 года в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты и их союзники по коалиции обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности американцев и их союзников.

Нынешний президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск стартовал в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной 2021 года о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.