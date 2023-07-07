В Узбекистане предвыборная агитация за кандидатов на выборах президента завершается 7 июля

Сейчас в республике действуют пять партий, от которых зарегистрированы четыре претендента на президентский пост

ТАШКЕНТ, 7 июля. /ТАСС/. Предвыборная агитация за кандидатов на назначенных на 9 июля досрочных выборах президента Узбекистана в соответствии с избирательным кодексом республики заканчивается 7 июля. Она запрещена накануне выборов и в день голосования, об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В Узбекистане предвыборная агитация предусматривает распространение программ кандидатов в президенты, информации об их трудовой и общественной деятельности, проведение публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций, выступления в СМИ, социальных сетях, распространение печатных и аудиовизуальных материалов.

В ходе избирательной кампании кандидатам обеспечивают равные условия доступа к государственным СМИ, предоставляют одинаковые по объему эфирное время и печатную площадь. В соответствии с законодательством органы государственного и хозяйственного управления, а также самоуправления граждан обязаны бесплатно выделить помещения, оборудованные для проведения встреч кандидатов в президенты с избирателями.

Досрочные выборы и кандидаты

8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, разрешающий проведение досрочных президентских выборов, а затем своим указом назначил их на 9 июля. Избирательный кодекс прежде допускал проведение досрочных выборов только в случае, если действующий президент не может исполнять обязанности в течение трех месяцев. На этот период полномочия главы государства переходили к председателю Сената (верхней палаты парламента).

30 апреля в Узбекистане прошел всенародный референдум по новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана правом выдвигать кандидатов на пост президента обладают политические партии при условии, что они были зарегистрированы в Минюсте не позднее чем за шесть месяцев до проведения выборов.

Сейчас в республике действуют пять партий. Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Мирзиёева. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.