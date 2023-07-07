Посольство РФ призвало США не использовать тему свободы вероисповедания как рычаг влияния

В российском представительстве подчеркнули, что Вашингтон неоднократно был замечен в провоцировании напряженности на религиозной почве в странах Ближнего Востока, Северной Африки, бывшей Югославии

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. США следует прекратить использовать тему свободы вероисповедания в качестве рычага воздействия на внутреннюю и внешнюю политику других стран. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в пятницу в его Telegram-канале.

Обращаясь к теме новых докладов Комиссии США по международной религиозной свободе, российское представительство указало на "кощунственный" характер обвинений, выдвинутых против России. "Помимо перечисления избитых тезисов, американцы довели русофобские лозунги до крайности. Указали, будто бы Россия начала специальную военную операцию на Украине под лозунгами борьбы с сатанизмом", - отметили в посольстве.

"США неоднократно были замечены в провоцировании напряженности на религиозной почве в странах Ближнего Востока, Северной Африки, бывшей Югославии. Призываем Вашингтон посмотреть в зеркало и прекратить использовать тему свободы вероисповедания в качестве рычага воздействия на внутреннюю и внешнюю политику других государств", - подчеркнули в российском представительстве.

Дипломаты напомнили, что США "упорно игнорируют ущемление киевским режимом прав верующих и гонения на послушников Киево-Печерской лавры", равно как и предпочитают не замечать репрессии украинского правительства против канонической Украинской православной церкви.