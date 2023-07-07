Экс-президенту Коста-Рики Ривере предъявили обвинения в злоупотреблении влиянием

Бывший глава страны отрицает свою вину

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июля. /ТАСС/. Прокуратура Коста-Рики в четверг предъявила экс-президенту страны Луису Солису Ривере обвинения в злоупотреблении влиянием в рамках дела о закрытии государственного банка Bancredito.

По мнению стороны обвинения, правительство Солиса выделило бюджетные деньги испытывающему трудности банку "без экспертного обоснования и с крайне низкой вероятностью возврата, чтобы у финансовой организации был достаточный показатель ликвидности". "По всей видимости, при помощи этой операции [обвиняемые] пытались не допустить того, чтобы Национальный совет по надзору над финансовой системой взял под контроль банк в связи с серьезными проблемами с ликвидностью, и таким образом помешать нанесению ущерба имиджу администрации Солиса Риверы", - говорится в постановлении прокуратуры.

Обвинения также предъявили экс-министру финансов Элио Фальясу Венегасу и экс-главе администрации президента Серхио Альфаро Саласу.

Бывший президент, руководивший страной в 2014-2018 годах, отрицает свою вину. "Как правительство республики мы всегда действовали строго по закону, добиваясь благополучия страны, а также защиты кредиторов Bancredito и прав сотрудников", - написал он в Twitter.

Несмотря на меры, предпринятые правительством Солиса Риверы, Bancredito, основанный в 1918 году, в 2017 году сообщил о прекращении деятельности.