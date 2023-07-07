НАТО на саммите в Вильнюсе примет планы обороны трех регионов альянса

Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что один план предназначен для Севера и Атлантики, другой - для Центральной Европы, третий - для Средиземноморского и Черноморского регионов

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе примет три плана обороны. Об этом сообщил в пятницу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"После саммита мы примем дальнейшие меры по укреплению нашей [политики] сдерживания с помощью трех новых оборонных планов, чтобы бороться с нашими основными угрозами - Россией и терроризмом. Один план предназначен для Севера и Атлантики, другой - для Центральной Европы, третий - для Средиземноморского и Черноморского регионов", - сказал он.