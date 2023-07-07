7 июля, 11:09,
обновлено 7 июля, 11:28

НАТО на саммите в Вильнюсе примет планы обороны трех регионов альянса

Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что один план предназначен для Севера и Атлантики, другой - для Центральной Европы, третий - для Средиземноморского и Черноморского регионов

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе примет три плана обороны. Об этом сообщил в пятницу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"После саммита мы примем дальнейшие меры по укреплению нашей [политики] сдерживания с помощью трех новых оборонных планов, чтобы бороться с нашими основными угрозами - Россией и терроризмом. Один план предназначен для Севера и Атлантики, другой - для Центральной Европы, третий - для Средиземноморского и Черноморского регионов", - сказал он. 

Теги:
РоссияСтолтенберг, Йенс
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