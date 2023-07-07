7 июля, 11:24,
обновлено 7 июля, 11:47
Военная операция на Украине

Страны НАТО будут наращивать поставки артиллерийских снарядов Украине

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что нужда ВСУ в боеприпасах "будет сохраняться", в связи с чем НАТО "необходимо продолжать помогать"

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Страны - члены НАТО будут увеличивать поставки артиллерийских боеприпасов на Украину. Об этом сообщил в пятницу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

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"Мы отправили беспрецедентное количество различных типов боеприпасов и продолжаем объявлять [о поставках]. Это координируется должным образом", - сказал он, добавив, что Украине необходимо использовать "тысячи снарядов каждый день". "Поэтому нужно передавать их снова. Это именно то, чем занимаются союзники: они поставляют Украине все больше боеприпасов и запчастей для различных артиллерийских систем, бронетехники, танков и систем ПВО", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что нужда Вооруженных сил Украины в боеприпасах "будет сохраняться", в связи с чем альянсу "необходимо продолжать помогать". Он отметил, что НАТО с прошлой осени стала увеличивать свои производственные мощности и "процесс сдвинулся с места". 

Теги:
УкраинаСтолтенберг, ЙенсВоенная операция на Украине
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