Блинкен посетит Великобританию, Литву и Индонезию

Как сообщили в Госдепе, поездка состоится 9-15 июля

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется с визитами в Великобританию, Литву и Индонезию, сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента. Как она уточнила, эта поездка состоится 9-15 июля.

Сначала глава американской дипломатии поедет в составе делегации президента США Джо Байдена в Лондон и Вильнюс. В столице Литвы пройдет 11-12 июля саммит НАТО. Затем Блинкен полетит в Джакарту, чтобы принять участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Согласно изложенной Госдепартаментом информации, Блинкен намерен затронуть на этих совещаниях такие темы, как специальная военная операция России на Украине, ситуация в Южно-Китайском море, борьба с изменением климата, положение в Мьянме. Кроме того, Блинкен будет сопредседательствовать на втором раунде американо-индонезийского стратегического диалога.