Наблюдатели МПА СНГ не получили жалоб от партий Узбекистана перед выборами президента

В стране проделана большая работа по модернизации политической системы, считает наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи, председатель фракции партии "Аманат" в Мажилисе Казахстана Елнур Бейсенбаев

ТАШКЕНТ, 7 июля. /ТАСС/. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) не получали от политических партий Узбекистана жалоб на нарушение избирательного законодательства перед досрочными президентскими выборами, которые пройдут 9 июля. Об этом сообщил ТАСС наблюдатель от МПА СНГ, председатель фракции партии "Аманат" в Мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана Елнур Бейсенбаев.

"Сегодня были проведены встречи с четырьмя политическими партиями, которые выдвинули кандидатов. Ознакомились с их платформами <…>. Все политические партии подтвердили, что никаких притеснений со стороны ни ЦИК, ни судов нет. То есть законы соблюдаются, для полноценной их работы все права сохранены. Кроме этого, имеется одинаковый доступ и выходы в СМИ, для всех организован равный доступ", - сказал он.

"Мы встретились с председателем ЦИК и председателем Конституционного суда, был разговор о политических реформах, которые прошли по итогам референдума, в Конституцию было внесено много либеральных поправок. И самое главное - <…> все эти законы [о выборах] собраны в один избирательный кодекс", - отметил он.

Наблюдатель считает, что в Узбекистане проделана большая работа по модернизации политической системы, но останавливаться на достигнутом не стоит.

Досрочные выборы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, разрешающий проведение досрочных президентских выборов, и своим указом назначил их на 9 июля.

30 апреля в республике прошел всенародный референдум по новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд. В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана правом выдвигать кандидатов на пост главы государства обладают политические партии при условии, что они были зарегистрированы в Минюсте не позднее чем за шесть месяцев до проведения выборов.

В республике насчитывается пять партий. Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - Мирзиёева. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") также решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.

От МПА СНГ в мониторинге досрочных выборов президента принимают участие 54 наблюдателя.