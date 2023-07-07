Белый дом считает открытым вопрос о том, переберется ли ЧВК "Вагнер" из РФ в Белоруссию

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон внимательно подходит к вопросу дислокации сил НАТО и размещения запасов и боеприпасов на восточном фланге

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Белый дом утверждает, что вопрос о том, переберется ли ЧВК "Вагнер" из РФ в Белоруссию, остается открытым.

"Этим утром у меня была возможность встретиться с коллегой из Польши, с советником по национальной безопасности в Польше. Первой и главной темой разговора была растущая угроза, исходящая от Белоруссии. Вопрос о том, переберется ли туда в итоге "Вагнер", что, кстати говоря, все еще остается открытым вопросом, и утверждения о потенциальном размещении ядерного оружия на территории Белоруссии <...>, это все мы принимаем во внимание", - сказал в пятницу на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он добавил, что США внимательно подходят к вопросу дислокации сил НАТО и размещения запасов и боеприпасов на восточном фланге.

Ранее помощник министра обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский сообщил, что представители ЧВК "Вагнер" пока не прибывали для осмотра возможного места размещения бойцов компании в палаточном лагере в районе города Осиповичи Могилевской области. По его словам, лагерь способен вместить около 5 тыс. человек, в нем также возможно размещение военной техники.

Кремль не располагает информацией по вопросу о местонахождении владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщил Песков.