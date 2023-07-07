В Белом доме отрицают проведение тайных переговоров по Украине с РФ

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США пытаются выдать одну из дискуссий Сергея Лаврова с политологами на полях ООН за якобы имевшую место "встречу" с американскими политиками

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не передавала через американских экспертов главе МИД РФ Сергею Лаврову в апреле в Нью-Йорке никаких сигналов по Украине, о чем ранее сообщали американские СМИ.

"Я благодарен за этот вопрос, так как эти сообщения предполагали нечто, чего на самом деле не было, - сказал представитель Белого дома. - Насколько я понимаю, было заседание Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) с министром иностранных дел России. В этой встрече [с Лавровым] не участвовали представители правительства США, правительство США не передавало никаких посланий [РФ по Украине] через эту встречу, правительство США не стремилось заниматься дипломатией - прямой, опосредованной или какой-то другой - через эту встречу. Точка".

Салливан добавил, что между гражданами США и РФ проходят встречи, но "правительство США не использует эти контакты для передачи сообщений". "Любые обратные утверждения просто не соответствуют действительности", - заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию СМИ США, а также слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что "группа бывших американских чиновников пыталась наладить неофициальный канал связи с Москвой", заявила, что США пытаются выдать одну из дискуссий Лаврова с политологами на полях ООН за якобы имевшую место "встречу" с американскими политиками. Дипломат отметила, что в рамках дискуссии с политологами обсуждались современные международные отношения и глобальная повестка, а ни о каком мирном плане по Украине не было и речи.