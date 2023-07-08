Первый замминистра финансов США посетит ЕС для обсуждения санкций против России

Адевале Адейемо отправится с визитами в Брюссель, Франкфурт и Берлин и Рим

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо отправляется с визитами в Бельгию, Германию и Италию для координации действий по применению антироссийских санкций и обсуждения некоторых других вопросов, в том числе связанных с макроэкономикой, цепочками поставок и чистой энергетикой. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства финансов США.

Поездка продлится с 9 по 15 июля. В ходе нее Адейемо посетит Брюссель, Франкфурт и Берлин, а также Рим. Одна из целей турне - "продолжение координации [между западными странами] в противодействии обходу санкций" в отношении России, отмечается в заявлении американского финансового ведомства. В нем уточняется, что на предстоящих встречах речь пойдет и об исполнении американского закона о сокращении инфляции, который ЕС критикует, считая протекционистским.

Как ожидается, в Брюсселе Адейемо встретится с чиновниками Европейской комиссии, чтобы обсудить среди прочего применение антироссийских рестрикций и мер экспортного контроля. "В последние месяцы должностные лица США и ЕС совершали совместные поездки в страны, через которые шла перевалка товаров двойного назначения, следующих в Россию, чтобы предоставить техническое содействие и прояснить риски", - утверждается в документе. В Бельгии Адейемо также обсудит с частным сектором "укрепление цепочек поставок критически важных ископаемых".

Во Франкфурте замминистра проведет круглый стол с банкирами, чтобы обменяться мнениями о макроэкономике "и финансовых условиях в Европе". В Берлине он планирует обсуждать пути "ограничения перевалки в Россию компонентов двойного назначения западного производства, европейские инвестиции в разработку чистой энергетики и борьбу с изменением климата".

На встречах в Риме Адейемо собирается затронуть вопросы, связанные с "чистой энергетикой, санкциями в отношении России, повестку дня Группы семи и укрепление глобальной экономики".