Министерская встреча ССАГПЗ с участием России состоится 10 июля в Москве

В ходе мероприятия стороны планируют обсудить некоторые аспекты международной повестки дня, а также вопросы сотрудничества в регионе

ДУБАЙ, 8 июля. /ТАСС/. Шестая министерская встреча Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) пройдет 10 июля в Москве. Об этом говорится в заявлении секретариата организации, опубликованном в субботу на его сайте.

"Генеральный секретарь ССАГПЗ Джассим Мухаммед аль-Будайви подтвердил, что шестая министерская встреча в рамках стратегического диалога с Российской Федерацией состоится в понедельник, 10 июля, в Москве", - указано в тексте.

Как отметил аль-Будайви, встреча будет направлена на укрепление отношений между Россией и странами Персидского залива. В ходе мероприятия стороны планируют обсудить некоторые аспекты международной повестки дня, а также вопросы сотрудничества в регионе.

ССАГПЗ - региональная организация, в состав которой входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Она была создана в 1981 году. Основные цели организации - политическая координация и экономическая интеграция между государствами-участниками, а также взаимодействие в сфере обеспечения региональной безопасности и обороны в Персидском заливе.