СМИ: встреча лидеров приграничных с Суданом государств пройдет 17 июля в Каире

Как отметил советник южносуданского президента Салвы Киира, "у каждой из соседних стран есть свой план и идеи в отношении Судана"

КАИР, 8 июля. /ТАСС/. Встреча президентов стран, граничащих с Суданом, состоится 17 июля в Каире. Об этом в субботу сообщил телеканал Asharq.

По его данным, "саммит соседних с Суданом государств пройдет 17 июля в Каире".

Несколько дней назад советник президента Южного Судана Салвы Киира посетил с визитом Каир и передал египетскому лидеру Абдель Фаттаху ас-Сиси послание, которое касалось "усилий по урегулированию суданского конфликта". Советник Киира сообщил, что "главы соседних с Суданом стран проведут в Египте встречу для обсуждения путей восстановления безопасности в Судане", не уточнив даты предстоящего саммита.

По словам советника южносуданского президента, "у каждой из соседних стран есть свой план и идеи в отношении Судана". Он добавил, что "лидеры проведут совещание, чтобы разработать совместный план и выступить с конкретными рекомендациями по урегулированию конфликта".

В новость внесена правка (21:17 мск) - передается с уточнением в третьем абзаце, верно - советник Киира.