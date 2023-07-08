Парламент Греции проголосовал за доверие правительству

По словам премьера Кириакоса Мицотакиса, в числе главных целей кабмина, в частности, восстановление инвестиционного рейтинга страны до конца 2023 года

АФИНЫ, 8 июля. /ТАСС/. Парламент Греции проголосовал большинством голосов за доверие правительству, сформированному правящей правоцентристской партией "Новая демократия" (НД) во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом. Об этом свидетельствуют итоги голосования, состоявшегося в субботу вечером в главном законодательном органе страны.

За доверие правительству высказались 158 депутатов правящей партии в 300-местном однопалатном парламенте. Против были 142 парламентария из всех оппозиционных партий.

Поименное голосование состоялось после трехдневных дебатов по программе работы нового кабинета, которую Мицотакис представил депутатам на заседании в четверг. По словам премьера, в числе главных целей правительства восстановление инвестиционного рейтинга страны до конца этого года, досрочное погашение кредитов, полученных в рамках первого меморандума, заключенного с международными кредиторами в годы финансового кризиса в стране в 2010-2018 годах, поддержание логичных первичных профицитов госбюджета. Правительство также намерено сократить государственный долг значительно ниже 140% ВВП к 2027 году, снизить уровень безработицы до 8% в течение следующих четырех лет, сократить неравенство в обществе с постоянными мерами поддержки и целевыми инициативами, когда это необходимо. На это направлен первый законопроект Минфина, который вскоре будет внесен на рассмотрение парламента, сказал Мицотакис.

Премьер также сообщил, что с помощью правительственных мер будет продолжена борьба с ростом цен, увеличатся зарплаты, пенсии, пособия для молодежи и семейных пар.

НД во главе с Мицотакисом уверенно победила на состоявшихся 25 июня повторных парламентских выборах. Партия набрала 40,56% голосов, получила большинство в 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны и сформировала собственное правительство, не прибегая к образованию коалиций.

Критика со стороны оппозиционных партий

В ходе дебатов генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас подверг критике внутреннюю и внешнюю политику "Новой демократии" во главе с Мицотакисом. "Вы не можете гордиться тем, что вы были пионером в одобрении и применении экспансионистской политики в Евросоюзе, Фонда восстановления [экономики ЕС], общих займов под очень низкие проценты, а потом удивляться, откуда к нам пришла такая инфляция, - сказал Куцумбас. - Вы не можете гордиться тем, что находитесь на правильной стороне истории, потому что вы и ваши предшественники превратили Грецию в огромную военную базу США и НАТО, а затем притворяетесь, что ничего не знаете о потоках беженцев".

В свою очередь лидер правой партии "Эллиники лиси" ("Греческое решение") Кириакос Велопулос заявил о том, что считает скандальным намерение греческих властей добиться договоренностей с Турцией по разграничению исключительных экономических зон (ИЭЗ) в Эгейском море по образцу достигнутых ранее с Италией и Египтом. По словам Велопулоса, Греция пошла на ограничение своего суверенитета в пользу этих стран ради достижения таких договоренностей. В качестве примера политик привел слова министра иностранных дел Греции Йоргоса Герапетритиса, который заявил в субботу, что "Греция добивается урегулирования на основе международного морского права для решения единственного спорного вопроса с Турцией - разграничения ИЭЗ и континентального шельфа именно по образцу соглашений, которые были заключены с Италией и Египтом". "Вы знаете, что он сказал? Мы идем на ограниченный суверенитет Греции в пользу Турции в районе [греческого острова] Кастелоризо, вот что он сказал", - утверждал Велопулос, назвав такой подход "предательством, которое произойдет в ближайшие месяцы".

По мнению лидера "Эллиники лиси", греческое правительство делает все, что от него требует Турция. "Вы испуганы. Давайте и в Эгейском море пойдем на измену, через несколько месяцев вы будете говорить о совместной эксплуатации [с Турцией полезных ископаемых в греческих водах]", - подчеркнул Велопулос. Он обратился к премьер-министру с призывом "ничего не подписывать с президентом Турции Тайипом Эрдоганом".

Источники в правительстве Греции сообщили, что встреча Мицотакиса с Эрдоганом запланирована на 12 июля на полях предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис на брифинге 6 июля заверял, что Греция не собирается обсуждать на переговорах вопрос своих позиций в Восточном Средиземноморье, однако считает положительным развитием событий предстоящую встречу Мицотакиса с Эрдоганом.