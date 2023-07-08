Петиция о дубляже фильмов на украинском языке набрала необходимое число голосов

За нее проголосовали 26 582 раза

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Петиция с призывом не прекращать дублировать иностранные фильмы на украинском языке набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским. Это следует из данных, опубликованных на сайте главы государства.

"На Украине дубляж уже давно стал отдельным культурным явлением и частью культурного достояния. Его отмена, пусть постепенная, неизбежно приведет к значительному снижению популярности украинского языка, поскольку именно дубляж в свое время способствовал его значительной популяризации. И это не говоря об ощутимом сокращении числа зрителей в кинотеатрах", - считает автор петиции. За нее проголосовали 26 582 раза.

Ранее на сайте президента были опубликованы четыре петиции с просьбой пересмотреть законопроект в плане запрета на дубляж англоязычных фильмов. Согласно проекту закона, иностранные фильмы на английском будут показывать в кинотеатрах Украины на языке оригинала с украинскими субтитрами вместо дублированного перевода. Планируется, что к 2025 году доля таких картин в прокате будет составлять 50%, в 2026 году - 75%, а к 2027 году - 100%.

28 июня Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект, который официально определит статус английского на Украине как языка международного общения. Им будут обязаны владеть главы местных государственных администраций и их заместители, военнослужащие офицерского состава, проходящие службу по контракту, прокуроры, сотрудники налоговых и таможенных органов, полицейские среднего и высшего звена, а также начальники других правоохранительных органов и служб гражданской защиты. Предусмотрено, что с сентября 2026 года английский язык станет обязательным для дошкольников. Глава государства считает принятие документа неотложным.

Многие должностные лица в стране до сих пор не владеют в совершенстве украинским языком, который является государственным. Проект закона оговаривает, что при мобилизации или объявлении военного положения военнослужащие и полицейские освобождаются от обязанности владеть английским языком.