В Узбекистане состоятся досрочные выборы президента

Предварительные итоги выборов ЦИК может огласить уже в 10 июля

ТАШКЕНТ, 9 июля. /ТАСС/. Подготовка к досрочным выборам президента Узбекистана завершена, все 10 784 избирательных участка, в том числе 56 в 39 странах за рубежом готовы к проведению голосования. Как сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана, в воскресенье они будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 06:00 до 18:00 мск).

Всего на президентских выборах смогут проголосовать почти 19,6 млн зарегистрированных избирателей. По данным ЦИК, правом досрочного голосования с 28 июня по 1 июля уже воспользовались 376 623 гражданина республики.

Досрочные выборы

В мае нынешнего года после вступления в силу новой редакции конституции президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, разрешающий проведение досрочных президентских выборов, а затем своим указом назначил их на 9 июля.

По словам Мирзиёева, это решение связано с тем, что после обновления конституции реформируются все ветви власти и перед президентом, парламентом, правительством, министрами, губернаторами ставятся новые политические, социальные и экономические задачи, решение которых нельзя откладывать. "В обновленной системе государственной власти мандат должен быть выдан только тому руководителю, которому доверяет народ. Думаю, что в сегодняшних условиях это будет самое правильное и справедливое решение", - подчеркнул президент.

Кандидаты в президенты

В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана правом выдвигать кандидатов на пост президента обладают политические партии при условии, что они были зарегистрированы в Минюсте не позднее чем за шесть месяцев до проведения выборов. Сейчас в республике действуют пять партий.

Либерально-демократическая партия выдвинула кандидатом в президенты действующего главу республики Мирзиёева. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") также поддержала его кандидатуру. Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову.

Предварительные итоги выборов ЦИК может огласить уже в понедельник, а окончательные должны быть объявлены не позднее чем через две недели после голосования. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут участие более 33% избирателей. Избранным президентом станет кандидат, за которого проголосуют более 50% граждан, участвовавших в голосовании.

На состоявшихся 24 октября 2021 года президентских выборах Мирзиёев одержал победу, заручившись поддержкой 80,12% проголосовавших граждан. Явка тогда составила 80,4%.

Международные наблюдатели

В соответствии с международными нормами за ходом подготовки и проведения досрочных выборов президента Узбекистана наблюдают миссии СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), а также ряда других международных институтов и организаций, аккредитованных ЦИК Узбекистана.

Наблюдатели миссии СНГ отметили прозрачность работы ЦИК Узбекистана по организации выборов. "Миссия отмечает гласную и открытую работу Центральной комиссии, заседания которой транслируются на платформе YouTube в режиме реального времени", - говорится в ее промежуточном отчете, размещенном на сайте Исполнительного комитета СНГ. В документе также подчеркивается, что ЦИК ведет работу системно и планомерно.

Представители БДИПЧ ОБСЕ посчитали, что избирательная кампания проходит вяло. "Кампания протекает вяло, что отражает отсутствие оппозиции действующему президенту", - говорится в промежуточном докладе миссии, размещенном на сайте ОБСЕ.

Конституционные изменения

В декабре 2021 года, вскоре после избрания на второй президентский срок, Мирзиёев предложил внести изменения в конституцию 1992 года и провести для этого всенародный референдум. В новой редакции основного закона, которую на референдуме 30 апреля нынешнего года поддержали более 80% участвовавших в голосовании граждан, число статей увеличилось со 128 до 155, конституционных норм - с 275 до 434.

Одним из основных изменений в конституции стало продление президентских полномочий с пяти до семи лет, что позволило сейчас Мирзиёеву баллотироваться на этот пост в третий раз.

Также введена "демократическая норма", согласно которой одно и то же лицо не может избираться (назначаться) на определенную должность более двух сроков подряд. Речь идет о президенте, спикерах обеих палат парламента, главах городских, районных и областных советов народных депутатов, руководителях местных администраций, председателях и заместителях председателя Верховного суда, Высшего совета судей, главе ЦИК и генеральном прокуроре.

В соответствии с новой редакцией конституции Узбекистан является социальным государством, нормы его обязательств перед населением увеличились почти в три раза. В частности, государство обязуется предоставлять нуждающимся гражданам жилье, конституционно закреплены права граждан на получение гарантированного объема медицинской помощи и право молодежи обучаться в вузах за счет государства.