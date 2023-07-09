Координатор МПА СНГ заявил, что наблюдатели изучат опыт выборов президента Узбекистана

Жакип Асанов также высоко оценил работу ЦИК страны

ТАШКЕНТ, 9 июля. /ТАСС/. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) подробно изучат опыт организации досрочных президентских выборов в Узбекистане, которые проходят в воскресенье, чтобы в дальнейшем использовать его в других странах СНГ. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, координатор группы наблюдателей МПА СНГ, заместитель председателя Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Жакип Асанов.

"Я думаю, что мы сегодня вечером подведем итоги [наблюдения за ходом голосования], проведем совещание и соберем все предложения. <…> Конечно, мы будем анализировать [опыт выборов в Узбекистане]. В составе Межпарламентской ассамблеи есть международный институт в Санкт-Петербурге по изучению развития демократии, парламентаризма, соблюдения избирательных прав граждан, поэтому, конечно, я думаю, что будут пожелания, рекомендации, в то же время какой-то опыт, который будет представлять интерес для стран СНГ", - сказал он.

По словам Асанова, ЦИК Узбекистана и другие комиссии провели большую работу по подготовке досрочных выборов президента. "Все четко, все грамотно, все организовано", - оценил он работу избирательного участка №115 в Мирабадском районе Ташкента.

Досрочные выборы

На президентских выборах в Узбекистане смогут проголосовать почти 19,6 млн зарегистрированных избирателей. Всего организовано 10 784 избирательных участка, в том числе 56 в 39 зарубежных странах.

На досрочные выборы аккредитовано более 53 тыс. местных наблюдателей и 797 наблюдателей, представляющих международные организации и другие государства. Ход голосования освещают порядка 2 тыс. журналистов, включая более 250 иностранных.