Безопасность на выборах президента Узбекистана обеспечивают около 20 тыс. силовиков

Заместитель министра внутренних дел республики Бекмурод Абдуллаев назвал стабильной обстановку на участках для голосования

ТАШКЕНТ, 9 июля. /ТАСС/. Безопасность на досрочных выборах президента Узбекистана обеспечивают около 20 тыс. сотрудников МВД, Нацгвардии и МЧС. Об этом сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел республики Бекмурод Абдуллаев.

"Около 20 тыс. Это и сотрудники МВД, и Нацгвардия, и сотрудники МЧС", - сказал он.

По словам Абдуллаева, обстановка на участках для голосования стабильная. "К настоящему моменту в МВД не поступало жалоб на вмешательство в деятельность участковых избирательных комиссий, нарушение общественной безопасности и другие правонарушения", - подчеркнул он.

Голосование началось в 08:00 (06:00 мск). По данным ЦИК, на выборы аккредитовано около 800 наблюдателей, представляющих несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Шавката Мирзиёева. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") также решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.