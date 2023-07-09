В Баку сообщили об обстрелах позиций армии Азербайджана на границе с Арменией и в Карабахе

По данным оборонного ведомства Азербайджана, подразделениями армии на этих направлениях были приняты ответные меры

БАКУ, 9 июля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье об обстрелах позиций сил республики на границе с Арменией и в Карабахе.

"С 23:40 (22:40 мск - прим. ТАСС) 8 июля до 06:05 (05:05 мск - прим. ТАСС) 9 июля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Зяркенд Басаркечярского района, а также Карчеван Агарагского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Бязирхана, Демирчидам Кельбаджарского района и Килит Ордубадского района Нахичеванской Автономной Республики", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в минувшую субботу вечером члены незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского и Кельбаджарского районов.

"Подразделениями азербайджанской армии на указанных направлениях были приняты ответные меры", - отметили в ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что принадлежащие ВС Армении квадрокоптеры предприняли попытку совершить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии в Нахичевани и Лачинском районе, а квадрокоптер армянских НВФ - над позициями азербайджанских сил в селе Тагаверд Ходжаведского района.

"В результате принятых неотложных мер деятельность квадрокоптеров была пресечена", - отмечается в сообщении. Подразделения азербайджанских ВС также "пресекли попытки расширения армянскими НВФ с привлечением инженерной техники путей снабжения в различных направлениях, рытья окопов, подготовки укрытий, а также установки камер наблюдения на боевых позициях".