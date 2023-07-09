Словакия не увидела причин для размещения ядерного оружия в Центральной Европе

Министр обороны республики Мартин Скленар прокомментировал стремление Польши разместить на своей территории ЯО

БРАТИСЛАВА, 9 июля. /ТАСС/. Словакия в настоящее время не видит каких-либо причин для размещения ядерного оружия (ЯО) в Центральной Европе. Об этом заявил министр обороны республики Мартин Скленар.

Он комментировал стремление Польши разместить на своей территории ЯО. Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны намерены со временем убедить партнеров по НАТО в необходимости размещения такого оружия в республике в рамках программы альянса о совместном использовании ЯО.

"Этот вопрос [должен обсуждаться] между Польшей и государствами, которые его [ядерное оружие] могут предоставить. С нашей точки зрения, мы пока не видим причин, чтобы мы размещали в этом регионе ядерное оружие", - сказал глава Минобороны, слова которого привела в воскресенье словацкая газета Pravda. По мнению министра, необходимо говорить с польским руководством по поводу соответствующего запроса Варшавы к государствам Североатлантического альянса.

При этом Скленар утверждал, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии "вызывает чрезвычайное беспокойство". "Вопрос, однако, стоит в том, является ли размещение ядерного оружия по другую сторону границы наилучшей реакцией на эту ситуацию", - сказал министр.

Скленар выразил надежду на то, что в итоговых документах предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе будет закреплено обязательство стран альянса ежегодно расходовать на цели обороны не менее 2% ВВП. "Мы верим, что так будет", - сказал он.

Глава словацкого военного ведомства также не ожидает, что Украина на саммите, который пройдет 11-12 июля, получит приглашение стать членом блока. "Мы не хотим эскалации конфликта. Вступление Киева в НАТО еще в период войны стало бы сейчас непродуктивным шагом. Оно стало бы непродуктивным и для украинцев", - сказал Скленар. При этом министр подчеркнул, что целью Словакии является восстановление территориальной целостности Украины.