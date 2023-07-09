Италия поднимет на саммите НАТО вопрос о безопасности южных рубежей

Министр иностранных дел республики Антонио Таяни перечислил в том числе такие проблемы, как терроризм, исходящий от группировки "Исламское государство", незаконная перевозка людей, торговля оружием и наркотиками, пиратство

РИМ, 9 июля. /ТАСС/. Италия на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе намерена, наряду с вопросом о процессе вступления Украины в НАТО, поставить вопрос о безопасности южных рубежей. Об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в опубликованном в воскресенье в газете Il Messaggero интервью.

"Мы хотим привлечь внимание к южным рубежам", - сказал он. В том числе министр перечислил такие проблемы, как терроризм, исходящий от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), незаконная перевозка людей, торговля оружием и наркотиками, пиратство. "Есть множество исходящих из Средиземноморского региона и из Африки угроз европейской безопасности, и НАТО не может их игнорировать", - подчеркнул Таяни.

Он также указал, что Рим донесет мнение о том, что при увеличении расходов стран - членов НАТО на оборону до 2% ВВП, на чем настаивает альянс, необходимо учитывать усилия государств, в частности Италии, в обеспечении миротворческих миссий. В отношении ожиданий от саммита Таяни отметил, что он должен служить "укреплению Североатлантического альянса <...>, запустить процесс приближения членства Украины [в альянсе] и дать старт Совету НАТО - Украина".

Глава итальянского МИД отметил, что Италия не обладает оружием типа кассетных боеприпасов и подписала конвенцию об их запрещении. "Наша позиция предельно четкая: мы не находимся в состоянии войны с Россией и отправляем на Украину системы, служащие исключительно оборонительным целям", - указал Таяни.

11-12 июля в Вильнюсе состоится очередной саммит стран НАТО. Италия годами привлекает внимание к исходящим с юга угрозам, однако на протяжении последнего десятилетия все усилия НАТО направлены на наращивание контингента альянса и укрепление восточных рубежей.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, чтобы свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.