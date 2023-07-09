Bild сообщил о самом низком уровне рейтинга правящей в ФРГ коалиции

По данным опубликованного в газете исследования, 70% респондентов недовольны работой нынешнего правительства

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Рейтинг правящей в Германии коалиции "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия) достиг самого низкого значения с момента прихода к власти. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

По данным исследования, 70% респондентов недовольны работой нынешнего правительства. При этом лишь 23% удовлетворены деятельностью коалиции. Наиболее довольны работой кабмина сторонники "зеленых" (56%). Среди сторонников партии канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ) удовлетворен только каждый второй, избиратели СвДП также недовольны деятельностью правительства.

Кроме того, социологи выяснили, что большинство жителей Германии удовлетворены лишь работой министра обороны Бориса Писториуса (СДПГ) - 51%. Политикой Шольца недоволен 61%, удовлетворены 29%. По мнению жителей ФРГ, канцлер мог бы проявить больше лидерских качеств. Деятельностью главы Минэкономики Роберта Хабека неудовлетворены 65% опрошенных, работой главы МИД Анналены Бербок - 54%. Английский язык (произношение) главы внешнеполитического ведомства Германии, как пишет газета, требует совершенствования.

В опросе, который проводился с 6 по 7 июля, приняли участие 1 004 человека.

На парламентских выборах в ФРГ в 2021 году победила Социал-демократическая партия Германии. Она сформировала коалицию с "зелеными" и Свободной демократической партией - так называемую коалицию "Светофор". Правящие партии теряют популярность в том числе из-за непростой экономической и политической ситуации.