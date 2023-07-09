СМИ: Елизавету Цурков могли похитить для давления на Израиль

Как пишет газета Asharq Al-Awsat, целью похитителей является освобождение иранца, которого задержала разведка еврейского государства

ДУБАЙ, 9 июля. /ТАСС/. Похищение в Ираке Елизаветы Цурков, гражданки Израиля и России, могло быть организовано для оказания давления на израильские власти с целью освобождения иранца, задержанного разведкой еврейского государства. Об этом сообщила в ночь на воскресенье газета Asharq Al-Awsat.

Как утверждают источники издания в иракском шиитском ополчении "Аль-Хашд аш-Шааби", Управлении национальной безопасности республики, а также неназванные члены парламента страны, похищение Цурков в Багдаде могло быть совершено для оказания давления на Израиль, чтобы он возобновил зашедшие в тупик переговоры об освобождении гражданина Ирана Юсефа Шахбази, задержанного израильской разведслужбой "Моссад" в ходе операции на территории исламской республики. При этом издание отмечает, что судьба Цурков до сих пор остается неясной.

По сведениям источников Asharq Al-Awsat, близких к иракским вооруженным формированиям, Цурков находится в заложниках у проиранской группировки "Катаиб Хезболлах". Однако другие собеседники газеты утверждают, что она была перевезена из Ирака в Иран. Источники газеты также заявили, что Иран и Израиль провели серию контактов при посредничестве неарабской страны региона. Другие собеседники издания утверждают, что эти консультации проходят при участии России, а переговоры могут привести к освобождению Цурков в обмен на Шахбази.

5 июля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что Цурков, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживается "Катаиб Хезболлах" в Ираке. В ведомстве добавили, что она въехала в республику по российскому паспорту в научных целях. По информации израильского радио Kan, Цурков является экспертом по Сирии, а также деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников иракского шиитского имама Муктады ас-Садра (садристов) и ливанских формирований.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными о похищенной в Ираке гражданке России. Он отметил, что работа по защите интересов россиян за рубежом ведется по линии МИД РФ.

Власти Ирака, передал телеканал Al Hadath, объявили в пятницу о начале расследования дела о похищении Цурков. В Багдаде подчеркнули, что оно связано с национальной безопасностью.