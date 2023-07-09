СМИ: президенты Украины и Польши прибыли в Луцк в преддверии 80-летия Волынской резни

По информации ТСН, в кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла проходит месса

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президенты Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда прибыли в кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла в Луцке. Об этом сообщило украинское агентство ТСН.

По его информации, в католическом соборе в настоящий момент проходит месса. В Луцке в воскресенье вспоминают жертв произошедшей 80 лет назад Волынской резни.

В феврале 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 населенных пунктов с польским населением. Жертвами тогда стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня.

По данным польских историков, 30 августа 1943 года боевики УПА сожгли Острувки и еще 30 соседних деревень, где жили поляки. Только в Острувках были убиты 475 человек. Всего же в тот день в окрестностях были убиты 1 050 человек.