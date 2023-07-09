МИД Судана предупредил о затруднении посредничества при заморозке членства республики в АС

Министр иностранных дел страны Али ас-Садик Али подтвердил позицию своего ведомства, заключающуюся в том, что Хартум не намерен сотрудничать с Межправительственной организацией по развитию

КАИР, 9 июля. /ТАСС/. Приостановка членства Судана в Африканском союзе (АС) затруднит принятие Хартумом любых инициатив, выдвинутых африканскими странами, и возможность их посредничества в урегулировании суданского конфликта. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Судана Али ас-Садик Али.

"Замораживание членства Судана в АС затруднит принятие любой инициативы или посредничества африканских государств", - указал глава МИД, слова которого привел телеканал Al-Hadath. Вместе с тем он подтвердил позицию своего ведомства, заключающуюся в том, что Хартум не намерен сотрудничать с Межправительственной организацией по развитию (ИГАД), так как, по его словам, "Кения, возглавляющая "квартет" ИГАД по Судану, не занимает нейтральную позицию по отношению к сторонам конфликта".

Решением состоявшегося 12 июня саммита ИГАД был создан "квартет" (Джибути, Кения, Эфиопия, Южный Судан) по поискам мирного урегулирования в Судане, который возглавил кенийский президент Уильям Руто. Его главной задачей остается организация прямой встречи между командующим суданской армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и лидером сил быстрого реагирования (спецназ) Мухаммедом Хамданом Дагало. Эта цель до сих пор не достигнута.