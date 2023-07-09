МИД Азербайджана заявил о заинтересованности в позитивном развитии отношений с Ираном

По словам главы ведомства Джейхуна Байрамова, Баку видит намерение Тегерана предпринять серьезные шаги в направлении устранения разногласий

БАКУ, 9 июля. /ТАСС/. Азербайджан заинтересован в позитивном развитии отношений с Ираном. Об этом заявил в воскресенье в беседе с журналистами министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов.

"Азербайджано-иранские отношения очень важны для Баку с точки зрения регионального развития и безопасности. Азербайджан всегда был заинтересован в позитивном развитии отношений с Ираном. В последнее время в отношениях между двумя странами возникла напряженность, для чего были очень серьезные причины. <…> Мы видим намерение Ирана предпринять серьезные шаги в направлении устранения разногласий. В таком случае Азербайджан предпримет адекватные ответные шаги", - отметил глава азербайджанского МИД.

Байрамов подчеркнул, что Баку высоко оценивает визит министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в Азербайджан, его участие в состоявшейся 5-6 июля министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, а также встречу главы иранской дипломатии с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его словам, в ходе этой встречи были обсуждены вопросы, ставшие причиной возникновения напряженности между двумя странами.

Байрамов сообщил, что в ближайшее время в городе Астара состоится встреча сопредседателей двусторонней Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах, на которой, в частности, будут рассмотрены вопросы взаимодействия в транспортной сфере, в области совместного использования водных ресурсов.

Отношения между Баку и Тегераном особенно обострились после совершенного в январе этого года вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого был убит начальник охраны диппредставительства, а двое его коллег получили ранения. После инцидента азербайджанское посольство приостановило дипломатическую деятельность, а его сотрудники и члены их семей были эвакуированы в Азербайджан. В начале апреля Азербайджан объявил персонами нон грата четверых сотрудников посольства Ирана в Баку. Ответный шаг предприняла и иранская сторона, также выслав четверых азербайджанских дипломатов.