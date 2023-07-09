Премьер Белоруссии отправился в Екатеринбург

Роман Головченко планирует посетить выставку "Иннопром-2023"

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Правительственная делегация Белоруссии во главе с премьер-министром Романом Головченко вылетает в Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба белорусского кабмина.

"В рабочем графике премьера запланированы ряд встреч и переговоров, посещение Международной промышленной выставки "Иннопром-2023" и предприятий Свердловской области", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, национальная белорусская экспозиция на выставке будет представлена более чем 120 предприятиями. "Общая площадь экспозиции Республики Беларусь в выставочном павильоне - 3 093 кв. м, уличная - 91 кв. м", - проинформировали в Совмине.

Деловая программа выставки включает более 100 мероприятий с участием 350 спикеров. "Ожидается подписание более 60 документов между участниками национальной экспозиции и иностранными партнерами", - отметили в пресс-службе правительства Белоруссии.