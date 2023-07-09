Bild представил рейтинг политических партий Германии

По данным опубликованного в газете опроса, первое место по-прежнему занимает оппозиционный консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 27%

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) стабильно удерживает второе место в рейтинге популярности политических объединений ФРГ. В настоящее время ее готовы поддержать 20% избирателей. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

Первое место по-прежнему занимает оппозиционный консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 27% (плюс 1 п. п.). Входящая в правящую коалицию партия канцлера Олафа Шольца расположилась на третьем месте, набрав 19% голосов. Партия "Союз-90"/"зеленые", также входящая в правящую коалицию, получает лишь 13%.

За Свободную демократическую партию готовы отдать голоса 7% участников опроса, за Левую партию - 5%. Ввиду роста популярности АдГ, как пишет газета, в партии разгорелась дискуссия о возможной кандидатуре канцлера. В частности, сопредседатель АдГ Алис Вайдель хотела бы участвовать в кампании. Если бы она была кандидатом в канцлеры, 68% сторонников партии, как указывает издание, проголосовали бы за "Альтернативу для Германии".

В опросе, который проводился с 3 по 7 июля, приняли участие 1 204 человека.

Рейтинг АдГ растет на фоне дискуссии о целесообразности санкций против России и высокой инфляции в ФРГ. "Альтернатива для Германии" была образована в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ЕС она начала наращивать популярность, используя тему беженцев. На выборах в Бундестаг в 2017 году АдГ набрала 12,6% голосов, став третьей силой в парламенте, а в 2021 году - 10,3%, уступив четырем партиям. Сейчас ее рейтинг колеблется в диапазоне от 17% до 20%.

В ФРГ партию называют правопопулистской. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней виде какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональных уровнях.