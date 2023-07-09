Папа Римский Франциск объявил о назначении новых кардиналов

В частности, среди них глава дикастерии по делам Восточных церквей Клаудио Гуджеротти

ВАТИКАН, 9 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск объявил, что 30 сентября проведет консисторию, на которой в кардинальский сан возведет иерархов Римско-католической церкви.

"Хочу объявить, что 30 сентября проведу консисторию, на которой будут возведены в сан новые кардиналы. Территории, которые они представляют, указывают на универсальность нашей Церкви", - объявил понтифик после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Новыми кардиналами станут 21 иерарх Римско-католической церкви, из которых 18 становятся избирателями на конклаве (закрытых выборах Папы Римского) и, следовательно, потенциальными претендентами на папский престол. Трое - в возрасте старше 80 лет, что не позволяет по возрасту быть избранными. В частности, кардиналом назначен глава дикастерии по делам Восточных церквей Клаудио Гуджеротти, бывший апостольский нунций на Украине, который стал сейчас основным контактным лицом в Римской курии и прямым собеседником представителей РПЦ. Кроме того, кардинальскую коллегию пополнят латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла, только что назначенный главой дикастерии доктрины веры (бывшая инквизиция) аргентинский прелат Виктор Мануэль Фернандес, а также архиепископы Кейптауна, Боготы, Джубы, Мадрида, епископы Пенанга (Малайзия) и Гонконга.

Франциск также выразил глубокую боль по поводу "вновь пролитой крови на Святой Земле" и призвал израильские и палестинские власти вернуться на путь диалога во имя установления мира.