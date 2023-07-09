СМИ: главной темой встречи глав МИД стран АСЕАН станет урегулирование ситуации в Мьянме

По информации Thai PBS, министры также затронут реализацию мирного плана "Консенсус из пяти пунктов"

БАНГКОК, 9 июля. /ТАСС/. Кризис в Мьянме и реализация мирного плана "Консенсус из пяти пунктов" будут главными темами встречи министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая пройдет в Джакарте 11-14 июля. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на источник.

Председательствующая в АСЕАН в этом году Индонезия, как ожидается, будет настаивать на введении санкций в отношении властей Мьянмы за невыполнение мирного плана урегулирования гражданского конфликта, особенно его пунктов, связанных с требованиями о прекращении насилия, предоставлении гуманитарной помощи и начале политического диалога.

Телеканал отмечает, что АСЕАН испытывает давление со стороны своих партнеров, особенно США, которые хотят лишить военные власти возможности вести боевые действия против оппозиционных групп. Ранее Вашингтон уже ввел рестрикции в отношении лидеров военного правительства, Центробанка Мьянмы и Инвестиционно-коммерческого банка.

Источник Thai PBS указал, что главы МИД стран АСЕАН продолжат настаивать на выполнении Нейпьидо Консенсуса из пяти пунктов. Однако ожидается, что запрет на посещение высшим руководством Мьянмы встреч по линии АСЕАН сохранится.

1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия Мьянмы является ее основным гарантом, военные сместили гражданское правительство. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. Лидер этой партии 77-летняя Аун Сан Су Чжи, которая сначала была помещена под домашний арест, а потом в тюрьму, в общей сложности приговорена к 33 годам лишения свободы по 19 делам.

После прихода военных к власти в стране разгорелся гражданский конфликт с участием вооруженных этнических групп, выступающих против смещения гражданского правительства. По данным правозащитников, с 1 февраля 2021 года в Мьянме погибли более 3,7 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны, из них 19 тыс. все еще лишены свободы.