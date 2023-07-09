В судах Узбекистана не получали жалоб по поводу проведения выборов президента

Заместитель председателя Верховного суда страны Халилилло Турахужаев уточнил, что не зарегистрировали жалоб и на организацию голосования на зарубежных избирательных участках

ТАШКЕНТ, 9 июля. /ТАСС/. Жалобы, связанные с проведением досрочных выборов президента Узбекистана, к настоящему моменту в суды республики не поступали. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Халилилло Турахужаев.

"К 16:00 (14:00 мск) 9 июля в суды не поступало обращений по поводу организации выборов", - сказал он. Турахужаев уточнил, что не зарегистрировано жалоб и на организацию голосования на зарубежных избирательных участках.

"В течение этого дня поступило только одно обращение, его рассмотрели и незамедлительно приняли по нему решение", - добавил он. "Это говорит о том, что процесс выборов был эффективно организован ЦИК и другими избирательными комиссиями", - подытожил Турахужаев.

Голосование в Ташкенте на досрочных выборах президента Узбекистана © Андрей Злыденный/ ТАСС

Досрочные выборы

По данным Центризбиркома, явка избирателей на первых в истории страны досрочных выборах президента к 15:00 (13:00 мск) достигла 60,74%. Порог явки для признания голосования состоявшимися составляет 33%, он преодолен примерно за первые три часа после открытия участков. Голосование завершится в 20:00 (18:00 мск).

Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Шавката Мирзиёева. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") также решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.