9 июля, 13:05

СМИ: Турция и Катар намерены развивать военно-техническое сотрудничество

Как сообщил портал SavunmaSanayi, Катар закупает у Турции беспилотники, управляемые боеприпасы, наземные бронированные платформы, военные корабли и скоростные катера

СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Турции и Катара намерены активно развивать сотрудничество в военно-технической области. Этот вопрос в числе приоритетных обсуждался на переговорах в Дохе турецкой делегации во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщил в воскресенье телеканал NTV.

Переговоры прошли в преддверии запланированного на 17-19 июля турне президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по странам Персидского залива. В них также принял участие глава Минфина Турции Мехмет Шимшек.

"Мы стремимся углубить наше сотрудничество, особенно в сферах оборонной промышленности и энергетики", - приводит слова Йылмаза телеканал.

Портал SavunmaSanayi, специализирующийся на новостях в области ВПК, отмечает, что Катар закупает у Турции беспилотники, управляемые боеприпасы, наземные бронированные платформы, военные корабли и скоростные катера. Стороны проводят переговоры по продаже эмирату турецких корветов класса Milgem, Катар также проявляет интерес к проекту перспективного основного боевого танка Турции Altay, говорится в сообщении. 

Теги:
КатарТурция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация