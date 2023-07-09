СМИ: Турция и Катар намерены развивать военно-техническое сотрудничество

Как сообщил портал SavunmaSanayi, Катар закупает у Турции беспилотники, управляемые боеприпасы, наземные бронированные платформы, военные корабли и скоростные катера

СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Турции и Катара намерены активно развивать сотрудничество в военно-технической области. Этот вопрос в числе приоритетных обсуждался на переговорах в Дохе турецкой делегации во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщил в воскресенье телеканал NTV.

Переговоры прошли в преддверии запланированного на 17-19 июля турне президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по странам Персидского залива. В них также принял участие глава Минфина Турции Мехмет Шимшек.

"Мы стремимся углубить наше сотрудничество, особенно в сферах оборонной промышленности и энергетики", - приводит слова Йылмаза телеканал.

Портал SavunmaSanayi, специализирующийся на новостях в области ВПК, отмечает, что Катар закупает у Турции беспилотники, управляемые боеприпасы, наземные бронированные платформы, военные корабли и скоростные катера. Стороны проводят переговоры по продаже эмирату турецких корветов класса Milgem, Катар также проявляет интерес к проекту перспективного основного боевого танка Турции Altay, говорится в сообщении.